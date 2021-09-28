Имя Вероника и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Вероника, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Вероника

Историки утверждают, что имя Вероника происходит от имени Ференика, имени жены правителя Египта из династии Птолемеев. Ференика — это имя, состоящее из двух корней слов: Φερενικη расшифровывается как φερω — "приносить" и νικη — "победа", то есть значение имени Вероника — "приносящая победу".

Формы имени Вероника

Вера, Вика, Ника, Ничка, Никуся, Роня, Рона, Ронюша, Вероничка, Верочка, Верона.

Вероника — характер и судьба

Вероника в детстве

Маленькая девочка Вероника — это радость для родителей и сверстников. Она легка в общении и у нее всегда много друзей. Она яркая и позитивная, заряжает своим позитивом окружающих. Очень любит быть центром внимания и всячески к этому стремится.

Обучение для Вероники не составляет особого труда, но это скорее оценки "за красивые глаза". Родителям нужно быть внимательными если они хотят хорошее образование для дочери. Она не любит учиться и ей свойственна "звездная болезнь" уже в юношеские годы.

Взрослая жизнь Вероники

Вероника умная, трудолюбивая, часто мрачная. Обычно она способна дарить нежность и любовь. Это скрытная натура, самоуверенная и расчетливая. Несогласие с чьим-либо мнением выражает очень эмоционально. Такая женщина упрямая, ее легко можно обидеть или ранить неосторожным словом. Но она скорее защитит другого человека, а не себя. Врожденная порядочность особенно ярко проявляется в переломные периоды ее жизни.

Работа Вероники скорее связана с ее любимым делом — быть центром внимания. Она может быть журналисткой или ведущей, хорошо подходят должности где нужно много общаться и производить впечатление. Она нередко обладает хорошей внешностью и с успехом пользуется этим в нужных случаях.

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Любовь, сексуальность, брак

Семья и дом для Вероники долгое время остаются неинтересными. Однако и Вероника задумается над созданием семьи. Сначала ей будет сложно, ведь нужно будет все же договариваться и приспосабливаться, но при достаточном терпении мужа, она справится. Идеал ее мужчины — это серьезный, надежный, заботливый и терпеливый человек, который займет лидирующие позиции в их паре. В то же время, с самого начала замужества такая девушка постарается сделать все, чтобы сохранить свою независимость. Она может стать любящей и хозяйственной женой, но только если между ней и ее избранником выстроятся доверительные отношения, наполненные заботой и нежностью.

Совместимость имени Вероника с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Вероники с именами: Борис, Владимир, Игорь, Леонид, Александр, Петр, Станислав.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Вероники с именами: Виктор, Виталий, Константин, Николай, Семен.

Именины Вероники

Именины Вероники 2021 по православному календарю празднуют 25 июня; 9, 12, 25, 30 июля; 17 октября.

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