Имя Виктория и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Виктория, читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Виктория

Виктория — это имя латинского происхождения. Латиняне (римляне) считали, что это имя богини победы Виктории. Поэтому имя Виктория в переводе означает "победительница".

Формы имени Виктория

Викочка, Викулька, Викуська, Вика, Викуля, Викуся, Вита, Виточка, Витонька, Витуля, Виттория.

Виктория — характер и судьба

Вика в детстве

Вика растет волевым ребенком и ее трудно заставить что-то делать. Родителям нужно будет научится прививать любовь к правильным вещам. Если Вика сама что-либо захотела, то остановить ее крайне сложно. Она любит быть в центре внимания и всячески к этому стремится. Маленькая Виктория нравится другим детям и воспитателям, поскольку умеет подать себя с малых лет.

У Виктории обучение занимает не слишком важное значение в жизни, но это не значит что она будет плохо учиться. Если Виктория захочет учиться хорошо, то это будет прекрасная ученица. Если она хочет хороших оценок, то будут оценки, если хочет хорошо что-то знать, будут знания. Часто учится Виктория хорошо, но знаний остается немного. Для нее оценка чаще важнее понимание предмета. Учиться плохо при этом она считает для себя ниже собственного достоинства.

Взрослая жизнь Виктории

Виктория обладает аналитическим умом и при принятии решений более склонна полагаться на логику, чем на интуицию. Она не любит пустых пребываний в мечтах и не будет ждать принца на белом коне. Это можно отнести ко всем сферам жизни Виктории. Часто она выглядит нервозной, хотя правильнее это состояние у нее назвать сосредоточенностью.

На работе любит самостоятельность и ответственность за результат лично на ней. Слабо приспособлена к командной работе, но в то же время она хороший руководитель. Достаточно хорошо выполняет работу связанную с общением. Любит производить впечатление и если работа будет связана с этим, то Виктория - незаменимый сотрудник.

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Любовь, сексуальность, брак

В семье Виктория очень ревнивая. Она тяжело переносит любые, даже самые незначительные, проявления симпатии к другим женщинам. В то же время узнать истинные чувства Виктории довольно сложно. Она открывает свои переживания только близким и попасть в этот круг достаточно сложно. Если Виктория делится собственными переживаниями с вами, значит вы этого заслужили.

Семью создает поздно, даже после свадьбы она способна долго сомневаться в правильности выбора. Идеал для нее — умный и чуткий мужчина, который дарит ей опору и уверенность. Виктория — прекрасная хозяйка и заботливая жена, она обожает баловать домочадцев вкусной едой.

Совместимость имени Виктория с другими именами

Имена, подходящие для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений в Виктории с именами: Алексей, Артем, Валерий, Владислав, Кирилл, Максим, Михаил, Тимофей.



Наименьшая вероятность крепких отношений в Виктории с именами: Андрей, Виталий, Марк, Петр, Руслан, Семен.

Именины Виктории

Именины Виктории 2021 по православному календарю празднуют 13 февраля, 12 марта, 12 сентября, 24 октября, 17 ноября, 23 декабря.

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