Имя Владимир и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

7 августа носители имени Владимир отмечают именины.

Значение и происхождение имени Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных со старонемецкого языка, оно означает "большая сила" или "большая власть". Первоначально имя Владимир было языческим, но впоследствии оно было включено Церковью в христианский перечень имен, поскольку его носили князь Киевский Владимир Святославович, крестивший Русь и впоследствии провозглашенний святым.

Формы имени Владимир

Володя, Володюшка, Вова, Вовочка, Вовчик.

Владимир — характер и судьба

Володя в детстве

В детстве Володя растет хорошим и активным мальчиком. Он очень способный мальчик и тут главное не упустить этот от природы дарованный талант. Он имеет способности в обучении, обладает хорошими лидерскими качествами. В обучении легко даются как точные, так и гуманитарные науки.

Взрослая жизнь

Хорошо развитые лидерские качества помогают Владимиру и во взрослой жизни. Лидерство в сочетании с любознательностью и широтой взглядов делают Владимира отличным стратегом. Нередко его успехи кажутся случайными, но на самом деле за ними стоит кропотливая работа.

На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Владимира хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

Тайна имени Владимир / Pexels

Любовь, сексуальность, брак

В семье Владимир — оплот спокойствия. Он не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ожидать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься имя придется все же жене Владимира.

Владимир быстро влюбляется и обычно готов ради своей партнерши на все. Он часто идеализирует ее. Затем, когда он понимает, что его избранница не соответствует его представлениям о ней, он сильно разочаровывается. Женится Владимир обычно поздно. Ему сложно сделать окончательный выбор, хотя его чувства могут быть очень сильными. Владимир долго колеблется, прежде чем сделать своей партнерше предложение.

Совместимость с другими именами

Имена подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Владимира с именами: Агния, Амалия, Ангелина, Вероника, Грета, Инесса, Ирина, Клара, Кристина, Лина, Мария, Марина, Нина, Римма, Софья, Татьяна, Элеонора.

Наименьшая вероятность крепких отношений у Владимира с именами: Алина, Альбина, Анфиса, Екатерина, Карина, Лариса, Любовь, Мирослава, Александра, Елена, Снежана, Таисия, Тамара, Ульяна, Эльвира, Яна.

Владимир в любви / pixabay.com

Именины Владимира

Именины Владимира 2021 по православному календарю празднуют 31 января, 10 февраля, 7 марта, 6 апреля, 20 июня, 27-28 июля, 27 августа, 7 сентября, 17 октября и 5 ноября.

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