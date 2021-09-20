Имя Владислав и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами

Что означает имя Владислав читайте в нашем материале.

Значение и происхождение имени Владислав

Владислав — это славянское двукоринне имя: властей — "владеть" и слав — "слава". По одной из версий оно может быть калькой древнегерманский имени Waldemar (Вальдемар), что происходит от основ waltan — "царствовать", "властвовать" и mari — "славный", "знаменитый".

Формы имени Владислав

Владик, Влад, Влад, Владюша, Владиславчик, Владиславушка, Слава, Славик, Славочка.

Владислав — характер и судьба

Владислав в детстве

Маленький Владислав наделен природной утонченностью манер. Многие взрослые умиляются такой особенности ребенка, а дети с удовольствием дружат с Владиславом. У него большое количество друзей, особенно его ценят девочки. С самого детства общение с противоположным полом его сильный конек. Мальчик растет трудолюбивым и его терпению можно только позавидовать. Данный от природы ум дает ему хорошие шансы в жизни, но требует постоянной тренировки и при недостаточной нагруженности может быстро стать посредственным на общем фоне.

Взрослая жизнь Владислава

Одной из главных характеристик Владислава - настойчивость. Благодаря ей, он часто достигает успеха там, где у других опускаются руки. Он умеет ждать результата и каждый день над ними работать. Успешный в таких областях как управление персоналом, собственный бизнес и политика. Что ему может помешать в достижении цели, так это чувство собственного достоинства. В политике и бизнесе иногда нужно уметь идти на компромисс с совестью ради чего-то большего.

Естественная отзывчивость Владислава и доброта могут как помочь ему, так и сыграть злую шутку. Эти полезные качества Владислава подарят в жизни ему много друзей, однако и тех кто захочет этими качествами воспользоваться. Он должен быть внимательным и осторожным с якобы близкими людьми.

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Любовь, сексуальность, брак

В любовных отношениях у Владислава большой выбор. Его тактичность притягивает слабый пол как магнит. В браке Владислав обычно становится семейным человеком, но если брак поспешный, то его поведение может и не изменится. Владислав любит детей, очень терпеливый и первое время может выглядеть няней. Но надолго его не хватит, при первой же удобной возможности он переложит эти обязанности на кого-то другого и побежит заниматься более интересным для него делом.

Совместимость имени Владислав с другими именами

Имена, которые подходят для брака

Наибольшая вероятность крепких отношений у Владислава с именами: Викторией, Галиной, Еленой, Ниной.



Наименьшая вероятность крепких отношений у Владислава с именами: Анжелой, Верой, Валерией, Вероникой, Зинаидой, Маргаритой, Натальей, Татьяной.

Именины Владислава

Именины Владислава 2021 по православному календарю празднуют 7 октября.

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