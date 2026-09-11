"Иначе командир - просто мясник": как ВСУ заменят треть солдат на "нуле"

Наземный беспилотник / © telegraph.co.uk

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Украинское командование до конца текущего года планирует заменить треть пехотинцев на линии фронта новейшими наземными дронами. Такое массовое внедрение роботизированных комплексов необходимо для максимальной сохранности жизней солдат в условиях непрерывных вражеских штурмов.

О деталях этой новой стратегии украинские военные и разработчики дронов рассказали журналистам британского издания The Independent.

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Революция на поле боя и замена пехоты

В небольшой прифронтовой мастерской украинские разработчики готовят к бою четырехколесные беспилотные аппараты под названием «Гиены». Эти начиненные взрывчаткой работы будут незаметно подползать к российским позициям для уничтожения блиндажей или отражения вражеских штурмов.

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Подобные мастерские 3 армейского корпуса появляются вдоль всего фронта протяженностью 1200 км. Украинская армия стремится получить технологическое преимущество над бесконечными пехотными штурмами россиян на 5 году изнурительной войны.

«Постепенная замена обычных пехотинцев наземными беспилотниками является настоящей революцией в ведении боевых действий», — заявил командир 3 армейского корпуса бригадный генерал Андрей Белецкий.

Он добавил, что сейчас западные страны проспали стремительную революцию беспилотных систем. Из-за постоянной воздушной угрозы пехота сейчас выполняет лишь 10 процентов тех задач, которые она выполняла ранее.

«Если Запад действительно хочет не просто идти в ногу со временем, но и чуть-чуть опередить его, ему нужно думать о следующей революции», — подчеркнул генерал.

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Боевые задачи наземных дронов

Такие роботизированные комплексы выполнили более 50 000 логистических и эвакуационных миссий с начала текущего года. Бойцы подразделения 13 регулярно используют машины с пулеметами для подавления вражеских атак в сочетании с ударами дронов.

«Для меня это просто отличный рецепт, ведь наземные и воздушные беспилотники идеально работают вместе», — признался 23-летний заместитель командира псевдо Бар.

Военный вспомнил успешный случай, когда 2 российских оккупанта сдались в плен непосредственно наземной работе. По словам другого 44-летнего бойца с позывным Химера, даже 20 килограммов взрывчатки на борту такого дрона обладают огромной разрушительной силой.

"Это просто кусок железа, который мы отправляем выполнять работу, на которую раньше посылали живых солдат", - объяснил преимущества технологии заместитель командира.

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Новая тактика сохранения жизней

Наземные аппараты имеют определенные ограничения, поскольку они не могут самостоятельно зачищать здания или окопы. Однако командование уверенно делает шаги по полной автоматизации войны для сохранения личного состава.

«Война есть творческая деятельность и искусство, а иначе командира называют не командиром, а просто мясником», — подчеркнул Андрей Белецкий.

В прошлом месяце этого генерала повысили, поручив ему помогать руководить обороной всей Донецкой области. Такие инновационные подходы также активно поддерживает сменивший в должности Александра Сырского новый главнокомандующий Михаил Драпатый.

«Если бы наземные дроны широко использовались с начала вторжения, большое количество моих погибших друзей до сих пор было бы живым», — резюмировал бывший пехотинец Бар.

Напомним, по словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, 300 тысяч мобилизованных не спасут Россию . Командующий раскрыл, чем ответит Украина и что ждет всех потенциальных мобилизованных на фронте.

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