"Иначе пели бы гимн РФ": Жданов назвал гениальное решение Генштаба ВСУ, спасшее Украину

Благодаря тому, что россиянам разрешили растянуть свои колонны вглубь, их удалось уничтожить и не допустить оккупации столицы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это — решение Генштаба максимально оттянуть войска РФ от границ с Россией и дать вытянуться этим длинным колоннам, для того, чтобы потом начать их громить. Если бы мы не растянули войска до 24 февраля, то мы бы с вами уже пели гимн РФ. А когда мы дали противнику вытянуться на такие расстояния – когда полностью отсутствовала логистика, и враг мчался вглубь нашей страны с мыслью "ура, мы побеждаем, блицкриг не за горами, вот она - парадная форма". Они дошли до Киева... и тут раз... и им дали бой. Бронегруппа, которая ворвалась в Киев, сгорела, мосты все подорвали. Кстати, река Ирпень уже исторически не раз спасла Киев. А дальше последовал разгром всех этих колонн протяженностью 20, 40, 60 км. Да, здесь более или менее войск хватило, да, территориальная оборона взяла на себя львиную долю боевых действий – особенно первых боев… На юге ситуация была, я так понимаю, хуже и с войсками, и с созданием терробороны", — сказал Олег Жданов.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

Читайте также: