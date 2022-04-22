Иначе Путин не остановится: Резников сказал, какое вооружение нужно Украине

Украине необходимо тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных российскими военными территорий.

Кроме этого, необходимо ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ и наложить санкции на банковские системы РФ и торговлю. В противном случае президент России Владимир Путин не остановится на Украине.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резникова американскому изданию The Wall Street Journal.

"Прежде всего, нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все, что нужно, — желание сделать это. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что не боитесь противостоять злу", — сказал Резников.

Также министр обороны подчеркнул, что, кроме предоставления Украине тяжелого вооружения, необходимо ввести глобальное эмбарго на российскую нефть и газ, а также реальные санкции против российской банковской системы и торговли.

"Если вы нам все это дадите, через несколько месяцев российские оккупанты исчезнут из Украины. Если нет, то война затянется, а террористическое государство Российская Федерация разрушит репутацию мировых лидеров и спровоцирует других проходимцев испытать свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится в Украине", — добавил Резников.

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