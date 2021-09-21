Иначе школы и садики будут закрыты: в Закарпатской ОГА обратились к педагогам из-за усиления карантина

Иначе школы и садики будут закрыты: в Закарпатской ОГА обратились к педагогам из-за усиления карантина

Закарпатская область намерена закрыты все школы и детсады, где нет 80% привитых педагогов.

Закарпатская область с 23 сентября будут в "желтой" зон, а соответственно учебные заведения, где не будет 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами, закроют. Дети будут учиться дистанционно.

Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков, говорится на сайте Закарпатской ОГА.

Полосков отметил, что на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение: установить с 00 часов 00 минут 23 сентября 2021 года "желтый" уровень опасности на территории всех регионов Украины; применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня.

А поскольку, по новым правилам, в случае введения "желтой" зоны учебные заведения могут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами, чиновник призвал педагогов вакцинироваться и дать возможность детям посещать садики и учиться в школах.

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"Сделайте прививку первой дозой сегодня-завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты", — обратился к педагогам и технических работникам детских садов и школ глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Как сообщалось, в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021 года.

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