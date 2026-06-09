Иначе вас не выпустят из Украины: в ГПСУ рассказали актуальные правила пересечения границы с детьми

Украинские пограничники

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С началом лета на границах Украины традиционно растет количество выезжающих за границу людей, особенно это касается женщин с детьми. При этом остаются в силе правила пересечения границы для несовершеннолетних, требования к документам и упрощенный порядок на период военного положения.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Ранок вдома.

Выезд с 16 лет и правила других стран

По его словам, украинцы могут самостоятельно пересекать границу с 16 лет, однако в этом вопросе важно учитывать требования стран, в которые они направляются.

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«Надо учитывать особенности въезда в страну. Например, законодательство Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы рассматривает украинцев в 16 лет как детей. Подавляющее большинство их правил касается именно возможности поездки с 18 лет», — отметил Андрей Демченко.

Какие документы нужны детям для выезда

Особое внимание пограничная служба обращает на документы для детей младшего возраста. Несмотря на то, что в Украине во время военного положения разрешен выезд по свидетельству о рождении, в странах ЕС все чаще требуют загранпаспорта.

Демченко подчеркнул, что более безопасным вариантом является оформление загранпаспорта для ребенка.

«Мой совет — все-таки ехать за загранпаспортами на детей. В начале полномасштабного вторжения сопредельные страны шли на упрощение и не имели замечаний к свидетельству о рождении. Сейчас они больше обращают внимание на то, чтобы люди ехали именно с загранпаспортами, как это предусмотрено соглашениями между странами», — пояснил спикер.

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Правила сопровождения детей и согласие родителей

Также он разъяснил правила выезда детей в сопровождении взрослых и необходимости нотариального согласия родителей. Во время действия военного положения действуют упрощения, позволяющие одному из близких родственников сопровождать ребенка без дополнительных разрешений.

Выезд с третьими лицами и оформление разрешений

В то же время, в случае выезда с третьими лицами существуют два варианта оформления разрешения.

По словам Демченко, если используется нотариальное согласие, оно должно быть от обоих родителей.

«Если люди используют именно механизм по нотариально заверенному согласию через нотариуса, то тогда оно должно быть от обоих родителей. Если же мама или папа хотят, чтобы ребенок уехал с третьими людьми, они должны оформить письменное согласие, которое заверяют в органах опеки и попечительства. То есть тогда нотариально заверенное согласие от второго родителя не нужно», — объяснил Андрей Демченко.

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Выезд за границу — последние правила для украинцев

На границе с Польшей украинку не пропустили из-за того, что во время проверки она дала ложные и неполные объяснения по поводу цели поездки. Сначала она заявила, что едет к дочери на несколько дней, однако из-за несоответствия в багаже и отсутствия точных данных о месте жительства выяснилось, что на самом деле она планировала ехать на работу без необходимых документов. Поэтому пограничники отказали во въезде.

Для въезда в Польшу, как отмечается, необходимо иметь подтвержденную цель поездки, достаточные финансовые средства, место жительства, медицинское страхование, а в случае работы разрешение или приглашение от работодателя.

При пересечении границы украинцам следует учитывать, что за нарушение таможенных правил предусмотрены значительные штрафы, которые могут достигать 34 тысяч гривен, а в отдельных случаях — приводить к конфискации товаров.

Чаще проблемы возникают из-за перевозки через границу товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. Речь идет о поддельной или контрафактной продукции — вещах с логотипами, торговыми марками или брендами без разрешения правообладателей, включая одежду, обувь или технику. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность: штраф от 17 000 до 34 000 гривен с обязательной конфискацией и последующим уничтожением изъятых товаров.

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Отдельно Таможенный кодекс предусматривает ответственность и за другие нарушения, в частности, недекларирование товаров и валют сверх установленных лимитов, препятствование таможенному досмотру, сокрытие товаров или уклонение от уплаты таможенных платежей. В таких случаях штрафы могут составлять до 150% стоимости товара, а также с возможностью конфискации.

Кроме того, отмечается, что выезд за границу не ограничивается наличием кредитов, а базовые правила пересечения границы для военнообязанных остаются без изменений и регулируются действующим законодательством.

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