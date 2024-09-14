Инцидент на Хмельнитчине: мужчина расстрелял из автомата полицейского и гражданского

В селе Олешин Хмельницкой общины экипаж патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя около часа ночи для проверки, поскольку он нарушал комендантский час.

Об этом сообщил Главное управление полиции Хмельницкой области.

Оказалось, что водитель был пьян – алкотестер показал 1,27 промилле алкоголя. На него был составлен протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

После проверки водитель отправился домой, чтобы решить вопрос с автомобилем, в то время в авто остался его товарищ. Вернувшись с автоматом Калашникова, мужчина начал стрелять в полицейских. Правоохранители ответили огнем и вызвали подкрепление.

Главное управление полиции Хмельницкой области.

Главное управление полиции Хмельницкой области.

Главное управление полиции Хмельницкой области.

В результате стрельбы пострадали полицейский и пассажир, они были госпитализированы; при чем полицейский был в тяжелом состоянии. Повреждены два служебных автомобиля. Стрельца задержали бойцы КОРД.

Напомним, в Луцке задержан мужчина, стрелявший в сотрудников ТЦК. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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