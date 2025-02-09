Инцидент с преподавателем Львовского университета: стали известны подробности его травмирования

Степан Бильченко не был на учете и был призван в ВСУ.

Львовянин Степан Бильченко не состоял на военном учете ни в одном из ТЦК и СП и не обновлял свои данные, из-за чего был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный ТЦК. После прохождения медкомиссии он был признан годным к службе в ВСУ, оснований для отсрочки не обнаружено.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП на странице Facebook.

"Таким образом, гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Он прошел военно-врачебную комиссию, по заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Медицинских или других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку, не было".

Сообщается, что мужчина не имел права отсрочки от военной службы, поскольку работал лаборантом, а не ученым с ученой степенью или ученым званием. Закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не действует. Соответственно, 5 февраля 2025 года он был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был направлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

По заявлению Центра ДШУ, Бильченко якобы признался в намерении самовольного ухода из части, и есть материалы, что это подтверждают. Военные также утверждают, что никто не наносил ему повреждений, а полученные травмы он мог нанести себе самостоятельно.

"Во время оперативных действий было установлено, что 07.02.2025 Бильченко С.Б. неудачно выпрыгнул из машины (в результате чего получил телесные повреждения), которая доставляла курсантов в одно из мест обеспечения, и побежал в неизвестном направлении. Соответственно был осуществлен доклад о совершении СЗЧ. найден данный курсант и он находится в лечебном учреждении", — говорится в сообщении.

В полиции Житомирской области также прокомментировали ситуацию и рассказали, что водители обнаружили на дороге травмированного мужчину, который не вдоль доставлен в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами головы.

Во время первого общения с полицейскими пострадавший отрицал причастность посторонних лиц к полученным травмам. По словам его коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части в тренинговый центр. Он находился в кузове автомобиля и, вероятно, выпрыгнул во время движения, из-за чего получил указанные повреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на обочине дороги под Житомиром нашли львовянина, лаборанта кафедры ядерной физики ЛНУ им. Франко, Степана Бильченко с переломанным черепом.

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