Инцидент с военным в Одессе: заперся в квартире с женщиной и ребенком и угрожал самоубийством (фото)

Мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить, а также сообщил, что порезал себе руки и стекает кровью.

В четверг, 28 декабря, в Одессе военнослужащий одной из воинских частей, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой. На глазах женщины и ее несовершеннолетнего ребенка он пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

В сообщении уточнили, что при попытке пообщаться мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить, а также сообщил, что порезал себе руки и стекает кровью.

“Заподозрив, что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии, офицеры воинской части вызвали полицию. С целью обеспечения женщины и ребенка, недопущения совершения самоубийства самим военным, дверь была открыта принудительно”, — сообщили в ведомстве.

С места инцидента военный был доставлен в военный госпиталь, женщина и ребенок не нуждались в медицинской помощи.

Задержанного военного выводят из дома в Одессе / Фото: Думская в Telegram

В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств этого случая. В пресс-службе Сил обороны юга Украины объясняют неадекватное поведение военного проблемами в личной жизни.

В местном издании "Думская" сообщили, что инцидент произошел в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип. Жителей подъезда при спецоперации пришлось эвакуировать.

На месте происшествия находились спасатели, бойцы полицейского спецназа, освободившие заложников, представители Военной службы правопорядка, много полицейских и медиков.

Напомним, ранее патрульная полиция задержала в Одессе подростков, снимавших работу противовоздушной обороны.

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