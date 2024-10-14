Инцидент в подразделении "Асгард": появилась реакция Сухопутных войск

Отмечается, что будут установлены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

В Сухопутных войсках ВСУ пообещали тщательно расследовать инцидент с бойцами подразделения "Асгард", обвинившими координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева в отдаче приказов без полномочий, унижениях и угрозах.

Об этом сообщается в телеграм-канале Сухопутных войск.

"О фрагменте видео, распространенном 13 октября подразделения "ОЧИ" группы "Азгард" в социальной сети Фейсбук сообщаем, что инцидент будет тщательно расследован", — указано в заявлении.

Отмечается, что будут установлены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

В Сухопутных войсках также заверили, что сообщат широкой общественности информацию о решениях, принятых в результате служебного расследования.

"На время проверки просим граждан воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной из-за отсутствия полного объема информации и противоречий имеющейся", — призвали в ВСУ.

Напомним, накануне бойцы подразделения "Асгард" заявили, что Дмитриев "Тихоход", представлявшийся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал военным. В свою очередь Дмитриев назвал обвинения "провокацией, которая давно спрогнозирована". Он заявил, что приказов не было и не могло быть.

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