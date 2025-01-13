Инцидент в Виннице: мужчина пытался скрыться во время проверки документов ТЦК (видео)

В конце концов, мужчину задержали и доставили в областной ТЦК, где на него составили административный протокол.

В Виннице произошел инцидент между прохожим, полицейским и сотрудниками ТЦК и СП во время проверки документов. В результате столкновения мужчина попытался скрыться, но был задержан и доставлен в территориальный центр комплектования.

Как сообщили в полиции Винницкой области, 13 января во время мониторинга соцсетей было обнаружено видео, где зафиксирован конфликт между гражданским и работниками ТЦК.

Около 11:00 мужчину остановили для проверки военно-учетных документов. Сначала он назвал чужие данные, но работники ТЦК установили его личность и выяснили, что мужчина находится в розыске.

Во время словесного конфликта мужчина пытался скрыться. Правоохранители начали преследование, а после задержания на место происшествия совпали другие прохожие, которые начали вмешиваться в ситуацию, критикуя действия полицейских и работников ТЦК.

В Виннице произошла стычка с ТЦК

Во время задержания возникла толкотня, а мужчина оказывал активное сопротивление. В этот момент у одного из полицейских выпало табельное оружие. Как отмечают в полиции, правоохронитель поднял ее, чтобы положить обратно в кобуру, и оружие не использовали.

В конце концов, мужчину задержали и доставили в областной ТЦК, где на него составили административный протокол. Обстоятельства происшествия выясняются, а полиция проводит дополнительное расследование.

Напомним, ранее в нескольких областях Украины произошло несколько инцидентов, связанных с мобилизационными процессами. В некоторых ситуациях, вероятно, неправомерные действия совершали работники ТЦК, в некоторых случаях конфликтные ситуации спровоцировали мобилизованные.