Индексация пенсии: у кого уже в марте 2022 года выплаты поднимутся до 700 грн

Согласно проекту постановления, подготовленного в Минсоцполитики, индексация (повышение) пенсии и социальных выплат, в первую очередь, будет проведена среди наиболее уязвимых слоев населения. В частности, речь идет о работающих пенсионерах.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в 2022 году украинских пенсионеров ожидает несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первый из них состоится уже 1 марта.
1 марта 2022 года состоится индексация пенсии на 14% для следующих категорий:
- военнослужащие – средний размер повышения 700 грн;
- страховые пенсии, которые были назначены до 2019 года – не менее 100 грн, а в среднем вырастет на 500 грн;
- минимальная пенсия по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС — пенсия в среднем вырастет на 400 грн.
Что будет с теми, кто не подпадает под индексацию пенсии?
Тем категориям пенсионеров, чья пенсия не подверглась индексации в марте 2022 года, в Минсоцполитики предлагают начать доплачивать 135 грн в месяц. Также минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа должна возрасти до 2100 грн. А минимальная пенсия по инвалидности, если у пенсионера полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) должна повыситься до 2300 грн.
Правительство поделилось также другими своими планами. В частности, в Минсоцполитики предлагают увеличить:
- пособие на ребенка для многодетных семей будет 2100 грн (сейчас 1700 грн);
- социальная помощь инвалидам с детства, а также детям-инвалидам будет составлять 2100 грн (сейчас 1934 грн).
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