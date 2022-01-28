Индексация пенсии в 2022 году: кто уже в марте получит повышение? / Pexels

Индексация пенсии: у кого уже в марте 2022 года выплаты поднимутся до 700 грн

Индексация пенсии: у кого уже в марте 2022 года выплаты поднимутся до 700 грн

Согласно проекту постановления, подготовленного в Минсоцполитики, индексация (повышение) пенсии и социальных выплат, в первую очередь, будет проведена среди наиболее уязвимых слоев населения. В частности, речь идет о работающих пенсионерах.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в 2022 году украинских пенсионеров ожидает несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первый из них состоится уже 1 марта.

1 марта 2022 года состоится индексация пенсии на 14% для следующих категорий:

военнослужащие – средний размер повышения 700 грн;

страховые пенсии, которые были назначены до 2019 года – не менее 100 грн, а в среднем вырастет на 500 грн;

минимальная пенсия по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС — пенсия в среднем вырастет на 400 грн.

Что будет с теми, кто не подпадает под индексацию пенсии?

Тем категориям пенсионеров, чья пенсия не подверглась индексации в марте 2022 года, в Минсоцполитики предлагают начать доплачивать 135 грн в месяц. Также минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа должна возрасти до 2100 грн. А минимальная пенсия по инвалидности, если у пенсионера полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) должна повыситься до 2300 грн.

Правительство поделилось также другими своими планами. В частности, в Минсоцполитики предлагают увеличить:

пособие на ребенка для многодетных семей будет 2100 грн (сейчас 1700 грн);

социальная помощь инвалидам с детства, а также детям-инвалидам будет составлять 2100 грн (сейчас 1934 грн).

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