Индексация пенсий 2023 года: какая категория украинцев может получить более 4 тысяч выплаты и надбавку

Кроме доплаты более 500 грн, существует также целевая денежная помощь.
Весной Кабинет Министров проведет индексацию пенсий. Среди категории, которой коснутся изменения, – это участники боевых действий. Они имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн.
Об этом пишет издание "На пенсии".
Кроме этой доплаты существует также целевая денежная помощь, размер которой 40 гривен. Она предусмотрена с 2004 года ЗУ "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны". Эта норма действует на основании постановления Кабмина, причем доплаты за статус УБД устанавливаются в любой вид пенсии – такой статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.
Что касается возраста ухода на пенсию, то мужчины (как кадровые военные, так и нет), имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал проведшую индексацию пенсий на 20%. Он отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"
В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен. Верховная Рада определила дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта 2022 года.
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