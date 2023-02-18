Индексация пенсий 2023 года: какая категория украинцев может получить более 4 тысяч выплаты и надбавку

Кроме доплаты более 500 грн, существует также целевая денежная помощь.

Весной Кабинет Министров проведет индексацию пенсий. Среди категории, которой коснутся изменения, – это участники боевых действий. Они имеют право на доплату в размере 523,25 грн. При этом общий размер пенсии такого гражданина не может быть меньше 4395,3 грн.

Об этом пишет издание "На пенсии".

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Кроме этой доплаты существует также целевая денежная помощь, размер которой 40 гривен. Она предусмотрена с 2004 года ЗУ "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны". Эта норма действует на основании постановления Кабмина, причем доплаты за статус УБД устанавливаются в любой вид пенсии – такой статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

Что касается возраста ухода на пенсию, то мужчины (как кадровые военные, так и нет), имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины – в 50.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал проведшую индексацию пенсий на 20%. Он отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен. Верховная Рада определила дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта 2022 года.

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