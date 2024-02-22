Индексация пенсий: кого ждет повышение и какая максимальная сумма

С 1 марта пройдет очередная индексация пенсий. Речь идет о показателе в 7,9%.

Об этом в эфире телемарафона член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная.

Какие категории могут рассчитывать на повышение

По словам Забуранной, индексация будет касаться подавляющего количества пенсионеров, имеющих страховой стаж. Более того, с 1 июля будет проведена индексация для отдельных категорий населения, таких как государственные служащие, ученые, представители органов местного самоуправления.

Предполагается, что максимально пенсия увеличится на 1577 гривен.

"И еще нужно учесть, что индексация будет касаться тех людей, которые вышли на пенсию до 2021 года. Вышедшие с 2021 по 2023 год — соответственно индексация будет составлять дополнительных 100 гривен", — отметила она.

Напомним, в Украине от 1 марта запланирована индексация пенсий. Приблизительный размер индексации в 2024-м составит 13%, а точные показатели повышения рассчитают до конца февраля.

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