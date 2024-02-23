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Индексация пенсий: Шмыгаль рассказал, кого коснется повышение

Индексация пенсий: Шмыгаль рассказал, кого коснется повышение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Индексация коснется более 10 миллионов украинцев.

В Украине с 1 марта пройдет индексация пенсий. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн", — подчеркнул он.

Кого ожидает повышение

По словам Шмыгаля, индексация коснется, в частности:

  • 9,5 млн гражданских пенсионеров
  • почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств
  • около 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме того, с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

"Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий", — подытожил Шмыгал.

Напомним, мы писали о том, кого ждет повышение пенсий и какова максимальная сумма.

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