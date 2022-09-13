"Индикт", "индиктион" или "Новолетие": что означают эти термины и почему они важны для Церкви

Церковное Новолетие – самый незаметный праздник, который в православном календаре носит торжественное название "начало индикта". Что это за день и что мы о нем знаем – читайте в материале ТСН.ua.

Более 300 лет украинцы празднуют Новый год 1 января. Однако так было не всегда. Более 400 лет начало года в Киевской Руси приходилось на 25 марта по старому стилю, а затем около 250 лет наши предки праздновали Новый год 1 сентября (по старому стилю – 14 сентября). Интересно то, что последнюю традицию мы переняли у византийцев и своими историческими корнями она уходит в эпоху правления святого императора Константина Великого.

Чтобы полностью понять историю этого интересного праздника, который в народе часто называют "Славянский Новый год", следует обратить внимание на один важный момент. Исчисление, начинавшееся с 1 сентября, было утверждено императором Юстинианом I (537 год), хотя официальный византийский календарь был сформирован только при императоре Василии II в год Крещения Руси. Дату привязали к индикту (индиктиону) Константину Великому. Его вычисление начиналось 1 сентября 312 года.

Что означает термин "индикт"

Более ранняя традиция летоисчисления (когда Новый год начинался 25 марта) была привязана к церковному кругу богослужений / Фото: commons.wikimedia.org

В переводе с латыни слово "индикт" или "индиктион" означает "объявление". В Римской империи данный термин относится к величине числа податей, которые нужно было собрать в грядущем году. То есть это было начало нового финансового периода. В Византии, несмотря на императорские приказы, было сразу две традиции начала года.

Кроме 1 сентября, на которое приходилось начало индикта, еще одной (и более древней) датой нового календарного цикла считали 25 марта — праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Некоторые византийские хронисты до X века продолжали записывать начало года от 25 марта.

Не сложно понять, что более ранняя традиция летоисчисления была привязана к церковному кругу богослужений. Год начинался с праздника Благовещения (момента Непорочного Зачатия).

Когда праздновали Новый год в Киевской Руси

Традиция считать началом Нового года 1 сентября (14 сентября по старому стилю) в Киевской Руси была официально утверждена в XV веке. К этому времени все летописцы, в том числе и Нестор Летописец, считали Новолетием праздник Благовещения.

Однако уже в XIII веке среди наших предков сформировался новый чин исчисления. Он был связан с чтением Священного Писания, специальным молебном и крестным ходом, в котором обязательно участвовал царь и патриарх. Последний чин совершили в 1699 году, ведь уже через год (1700) через последнюю календарную реформу Новый год мы начали праздновать 1 января.

Что известно о Новолетии в христианское время

Что такое Новолетие? / Фото: pixabay.com

Термин "Новолетие" означает "начало нового года". Именно праздник установили Святые Отцы во время I Вселенского Собора, состоявшегося в Никее 325 года, в память официального завершения императором Константином Великим 300-летнего преследования христианской церкви. Тогда Отцы вложили в "индиктион" совершенно новое значение и глубокое нравственное содержание: " Мы празднуем индиктион, не римскими царями установленный, но узаконенный Небесным Царем славы – Христом. Индиктин Христа – это Его святые Заповеди. Он не требует от нас ни меди, ни железа, ни серебра, ни золота, но вместо железа и меди Господь хочет от нас твердой добродетели и крепкой веры в Бога. хочет от нас самой драгоценной добродетели – любви к Богу и к людям, ибо, как золото ценнее серебра, меди и железа, так и любовь выше надежды и веры. – этих трое; но самая большая из них – любовь"".

С термином "индикт" также связан еще один термин "пасхалия" или "большой индиктион". Это не простая хозяйственная величина, а период, длящийся 532 года. Именно это число мы получим, если солнечный круг продолжительностью 28 лет умножим на лунный круг продолжительностью 19 лет. Когда заканчивается данный цикл, все месяцы, числа, дня недели и лунные фазы будут идти в таком же порядке, что и за предыдущий период.

Что для Церкви означает Новолетие

Каждый новый богослужебный год свидетельствует о пришествии Иисуса Христа, о его Воплощении от Богородицы в человеческую природу, о Его Небесном учении и жертвенной любви, о смерти на Голгофе за грехи человечества, славном Воскресении и Сослании Святого Духа.

Календарь – определенный ритм, связывающий человека с Богом. Любой новогодний праздник – это достаточно условная дата. Ведь астрономия учит нас, что все точки земной орбиты равноправны, а потому безразлично, от которой начинать отсчет. Как видим, 1 (14) сентября имеет для человека глубокое духовное содержание и очень богатую историю.