Индивидуальные номера на авто – в Украине изменили стоимость услуги

В Украине изменили стоимость услуги при заказе индивидуальных номерных знаков.

Кабинет министров принял изменения в постановления по части актуализации стоимости платных номерных знаков для автомобилей.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, речь идет о постановлениях № 1388 от сентября 1998 года и № 795 от июня 2007 года.

Теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2 тыс. грн.

Также изменена стоимость отдельных платных номерных знаков, в частности:

0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн;

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн;

последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн.;

двух последовательных пар одинаковых цифр – 15 000 грн;

из последовательных цифр 0123 и 1234 – 15 000 грн;

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые – 10 000 грн.

В МВД также рассказали об уменьшении стоимости номерных платных знаков с цифрой "6", а именно:

цифр 0006 и 6666 – 10000 грн;

из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4 000 грн.;

из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд – 4 000 грн.

"Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС, и касается автомобилей и автобусов. Замечу, что платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию лица. В то же время большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными", — добавил замминистра МВД.

Напомним, в Ровно мужчина попытался сдать экзамен по вождению вместо соседа.

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