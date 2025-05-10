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Индия и Пакистан обмениваются ударами, Россия готовит новый обстрел Украины: главные новости ночи 10 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 мая 2025 года:
Индия нанесла удар по Пакистану Читать далее –>
Трамп прокомментировал информацию о возможном новом массированном обстреле Украины Читать далее –>
Макрон с рядом европейских лидеров едет в Украину Читать далее –>
МИД Украины выразил демарш странам, отправившим своих представителей на парад в Москву Читать далее –>
Пакистан объявил о проведении военной операции против Индии Читать далее –>