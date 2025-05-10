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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1268
Время на прочтение
1 мин

Индия и Пакистан обмениваются ударами, Россия готовит новый обстрел Украины: главные новости ночи 10 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ готовит новый обстрел Украины

РФ готовит новый обстрел Украины

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 мая 2025 года:

  • Индия нанесла удар по Пакистану Читать далее –>

  • Трамп прокомментировал информацию о возможном новом массированном обстреле Украины Читать далее –>

  • Макрон с рядом европейских лидеров едет в Украину Читать далее –>

  • МИД Украины выразил демарш странам, отправившим своих представителей на парад в Москву Читать далее –>

  • Пакистан объявил о проведении военной операции против Индии Читать далее –>

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