Индия временно переносит свое посольство из Львова в Польшу

Индия временно переносит свое посольство из Львова в Польшу

Посольство перенесли из-за ухудшения ситуации безопасности.

Индия решила перенести свое посольство в Украине из Львова в Польшу из-за российской агрессии.

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Об этом сообщает МИД Индии.

"В связи с стремительным ухудшением ситуации безопасности в Украине, включая атаки в западных частях страны, было принято решение о временном перемещении посольства Индии в Польшу. Ситуация будет оцениваться с учетом дальнейшего развития событий", — говорится в заявлении.

1 марта Индия переслала свое посольство из Киева во Львов.

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