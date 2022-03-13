Индия временно переносит свое посольство из Львова в Польшу

Посольство перенесли из-за ухудшения ситуации безопасности.
Индия решила перенести свое посольство в Украине из Львова в Польшу из-за российской агрессии.
Об этом сообщает МИД Индии.
"В связи с стремительным ухудшением ситуации безопасности в Украине, включая атаки в западных частях страны, было принято решение о временном перемещении посольства Индии в Польшу. Ситуация будет оцениваться с учетом дальнейшего развития событий", — говорится в заявлении.
1 марта Индия переслала свое посольство из Киева во Львов.
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