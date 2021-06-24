"Индийский" штамм COVID-19 уже в Украине: для кого он наиболее опасен

"Индийский" штамм COVID-19 уже в Украине: для кого он наиболее опасен

В группе риска — люди в возрасте от 35 лет без хронических заболеваний.

Новый штамм коронавирусной инфекции, который недавно зафиксировали в Украине, в большей степени поражает людей от 35 лет.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил инфекционист Виктор Петров.

По его словам, уберечься от "индийского" штамма COVID-19 поможет вакцинация. Медик считает, что риск снизит и одна доза вакцины — при этом у его коллег на этот счет полярное мнение.

"Единственный способ, как лучше подготовиться, — это ускорить максимальную вакцинацию групп риска, а также тех людей, которых можно уберечь от заболевания. Особенность штамма "Дельта" в том, что он поражает людей от 35 лет, трудоспособного возраста, которые ранее не жаловались на болезни, не имели хронических болезней. Они болеют довольно сложно", — подчеркнул инфекционист.

Он также добавил, что новый штамм вируса в Украине будет распространяться с востока. Первыми могут быть Харьковская и Запорожская области.

Напомним, что в Индии умер первый человек, который был заражен новым подвидом "индийского" штамма коронавируса.

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