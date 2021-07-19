Индийский штамм "Дельта": известный эпидемиолог обьяснила, что является наибольшим риском для Украины

Индийский штамм "Дельта" заразнее и приводит к большему количеству смертей.

Миром стремительно распространяется индийский штамм коронавируса, известный как "Дельта", одновременно сейчас наибольшим риском для Украины является попадание новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы, куда полетело большое количество россиян.

Об этом сообщила эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград в интервью изданию "ГОРДОН".

Она пояснила, что на популярных курортах, когда встречаются значительные потоки людей из разных регионов, происходит перемешивание штаммов.

"Наибольший риск для Украины — завоз новых вариантов вируса из России, а также Турции, Египта, Европы, куда полетело немало россиян. Происходит перемешивание, когда встречаются значительные потоки людей из разных регионов. И здесь многое зависит от того, как люди защищаются. массовые собрания вроде Евро-2020 уже показали, кто бы куда ни поехал, он будет заражен. Человек вакцинирован, и не будет клинической манифестации заболевания, но он привезет возбудитель инфекции, и тот, кто окажется с ним рядом, заразится", — заявила Виноград.

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Врач напомнила, что индийская мутация имеет высокую заразность, и в отличие от ранее известного штамма, вызывает больше тяжелых случаев и смертей.

"Если раньше на уханьском варианте один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма", — пояснила Виноград.

Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамма коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

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