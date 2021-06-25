"Индийский" штамм коронавируса: что о нем известно и как Украина будет с ним бороться

"Индийский" штамм коронавируса: что о нем известно и как Украина будет с ним бороться

Вспышку нового вида вируса уже зафиксировали в Индии, Великобритании, Португалии и России.

В Украине зафиксировали первые два случая заражения новым "индийским" штаммом коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у женщины и ребенка, которые только недавно вернулись из России. Медики говорят, что эта мутация вируса быстро распространяется в коллективах и семьях, а одной дозы вакцины недостаточно, чтобы не заразиться. ТСН.ua собрал все, что известно о новом штамме COVID-19.

О существовании нового штамма коронавирусной инфекции, получивший название "Дельта", стало известно около полугода назад. За это время вирус успел "обосноваться" в Индии, Великобритании, Португалии и России — именно в этих странах сейчас фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. В связи с чем МИД Украины рекомендовал воздержаться от поездок в страны, где произошла вспышка заболеваемости.

Со своей стороны въезд в нашу страну без негативного экспресс-теста на выявление антигена запретили гражданам, которые посещали Индию, Великобританию, Португалию или Россию. Ограничения начали действовать с 25 июня.

Однако в Украину уже успели "завезти" новый штамм COVID-19. И именно из Российской Федерации, где наблюдается пик заболеваемости.

"В Украине зафиксировали два случая коронавирусной болезни, вызванной новым штаммом "Дельта". Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице Киева под контролем. Их состояние стабильное", — рассказали в пресс-службе МОЗ Украины.

Associated Press

Чтобы не допустить новой вспышки инфицирования, правительство Украины оборудует на границе пункты тестирования на определение антигена.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья граждан, которые прибывают из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернуты пункты тестирования на определение антигена коронавируса в пунктах пропуска через государственную границу", — сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

О распространении вируса у медиков мнения разделились: одни говорят, что уберечься от него поможет даже доза вакцины, другие — что одной дозы недостаточно. При этом инфекционисты отмечают, что новый штамм вируса очень заразен и активно распространяется в коллективах и среди членов семьи.

Эту информацию подтвердили и во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что "индийский" штамм вдвое заразнее, чем "уханьский". Там также отметили, что большинство вакцин против "Дельты" эффективны.

Между тем, в Индии зарегистрировали первый случай смерти в результате инфицирования "Дельта" коронавирусом. Правда, умерший не был вакцинирован от COVID-19.

В группе риска — трудоспособные люди без хронических заболеваний в возрасте от 35 лет. Первые дни заболевания по симптомам напоминают отравление.

Симптомы "индийского" штамма коронавируса:

головная боль;

температура,

першение в горле

насморк;

в некоторых случаях — кашель.

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