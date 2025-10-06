Инфаркт и инсульт: какие болезни помолодели в Украине из-за войны

Инсульты и инфаркты — наиболее распространенные неинфекционные заболевания, приводящие к летальным случаям / © Getty Images

Война в Украине негативно повлияла на здоровье украинцев, сердечно-сосудистые заболевания помолодели. Повышается тревожность, у некоторых появляется посттравматический стрессовый синдром и другие состояния. Это запускает каскад разных реакций в организме — повышаются давление и пульс. А это тоже весомый фактор риска.

О болезнях сердца в Украине на фоне войны в интервью «Новое время» рассказала кардиолог Ольга Срибная.

По ее словам, сейчас в Украине растет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний.

«Сейчас отчетливые нарушения ритма, которые могут вызвать так называемую внезапную сердечную смерть, встречаются у 20-, 30- и 40-летних пациентов. Или, например, теперь мы гораздо чаще диагностируем нарушение проводимости сердца у людей от 20 до 30 лет», — отметила она.

Однако пока в Украине (из-за войны войны) нет официальной статистики относительно смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мы продолжаем оперировать цифрой в 67%, хотя это данные за 2021 год.

На какие симптомы следует обращать внимание, чтобы предупредить сердечно-сосудистые заболевания

Многие сердечно-сосудистые заболевания не имеют типичных симптомов. При гипертонической болезни каждый второй пациент не испытывает повышения артериального давления.

«Когда стрессовые реакции достигают очень высокого уровня и трансформируются в тревожно-депрессивные расстройства, человек обращается к специалисту, а он ему назначает определенные препараты для улучшения состояния (антидепрессанты и противотревожные средства). Но менталитет украинцев такой, что пациент не хочет принимать лекарства такого типа. И это совсем неправильно в наших реалиях. Тревожно-депрессивные расстройства могут в значительной степени дестабилизировать течение многих заболеваний, в частности, кардиоваскулярных, онкологических, сахарного диабета и т.д.», — сказала она.

В то же время в Украине есть интересный момент, связанный с военно-врачебными комиссиями.

«Украинцам, которые проходят ВЛК, а это преимущественно мужчины, во время обследования делают, допустим, ЭКГ и выявляют нарушения сердечного ритма или проводимости. И потому, по моему мнению, благодаря ВЛК стали чаще выявлять нарушения сердечно-сосудистой системы. Ведь трудно себе представить 18-20-летнего человека, который пять лет назад самостоятельно пришел бы сделать кардиограмму, не имея для того видимых оснований», — добавила она.

Лечение в прифронтовых условиях

На прифронтовых территориях, где часто отсутствует доступ к квалифицированным медицинским услугам, ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями проблематична. Пациенты с пороками сердца, особенно нуждающиеся в постоянном медицинском надзоре и приеме специфических медикаментов, не могут регулярно получать помощь из-за ограниченности ресурсов и нестабильной логистики поставок лекарств.

«Среди этой категории как раз распространены сердечно-сосудистые заболевания, то есть им должна предоставляться специализированная помощь», — уточнила врач.