Инфекция в питьевой воде: жителей Одесской области предупредили об опасности после ливней

В Одессе и области после рекордных ливней, которые несколько дней назад парализовали город, остаются серьезные последствия. Из-за сильных подтоплений в дома, огороды и даже колодцы может попадать опасная вода.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней на странице в Facebook

«В результате затопления или наводнения в дома, сельскохозяйственные угодья, источники водоснабжения, колодцы могут попадать возбудители инфекционных болезней со скотомогильников, кладбищ, уборных, сараев, полей, свалок, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что одесская мэрия определила перечень улиц и районов города, которые имеют наибольший риск подтоплений в случае сильных осадков.

В Одессе 30 сентября 2025 года произошел один из самых сильных ливней за последние годы, который привел к масштабным подтоплениям и человеческим жертвам. Всего погибло 10 человек, среди которых 8-летний ребенок.