Инфляция в Украине набирает обороты: насколько выросли цены в 2024 году

До конца 2024 года инфляция в Украине набирает обороты. По данным Государственной службы статистики, в ноябре цены выросли почти на 2%, а общий рост с начала года превысил 10%. Это вдвое больше целевого показателя Нацбанка и на пол процента превышает плановые значения бюджета.

Об этом сообщило издание BBC.

По сравнению с ноябрем 2023 инфляция составляет 11,2%, что возвращает показатель к двузначной цифре, которую удалось преодолеть в прошлом году. Аналитики прогнозировали такое ускорение еще в середине 2024-го, а Нацбанк признал, что рост цен превысил ожидания из-за ряда факторов.

"Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предполагалось предварительными прогнозами НБУ. В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции оказался выше, чем прогнозировалось", — заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Пышный отметил, что значительный рост цен вызвал слабее, чем ожидалось, урожай многих сельскохозяйственных культур, что привело к удорожанию сырья для пищевой промышленности.

Также он добавил, что "ускорение инфляции также было обусловлено увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды".

Что и насколько подорожало

По данным Госстата, в ноябре больше всего повлияли на инфляцию цены на яйца, которые выросли на 55% по сравнению с октябрем. Также за год более чем на 15% подорожал хлеб.

В последние месяцы наблюдается значительное удорожание овощей из "борщового набора", таких как картофель, лук, морковь, свекла и капуста. Некоторые из них стали дороже в два или даже три раза.

С ноября прошлого года по ноябрь этого года овощи в Украине подорожали почти на 63%. В то же время, цены на электроэнергию также поднялись на 63%, но это произошло еще летом 2024 года, и с тех пор тарифы не менялись. Основной причиной подорожания овощей стало очень сухое лето и начало осени, что негативно повлияло на урожай картофеля.

"Первый фактор - большая засуха в Украине. С 1 августа по 15 сентября фактически не было осадков, что привело к снижению урожайности на 20-30%. Второй фактор - профессиональные производители картофеля не могли его копать из-за очень сухой почвы, что привело к его дефициту на рынке", — прокомментировала подорожание картофеля исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко.

Из-за плохого урожая в Украине импортные овощи, в частности картофель, начали поступать из Польши и Литвы. Это позволило частично покрыть спрос, но цена импортных товаров выше. В то же время цены на лук тоже выросли, хотя до рекордов прошлых лет еще далеко.

Эксперты объясняют рост стоимости овощей влиянием неблагоприятных погодных условий в этом году – жара летом и сильные дожди при сборе урожая. Морковь подорожала в три раза, а капуста – в два раза. Кроме того, рост стоимости логистики в результате также стал фактором повышения цен.

Однако рынок постепенно стабилизируется благодаря поступлению импортной продукции и поздних сортов овощей. По данным EastFruit, в начале декабря цены на картофель и лук снизились, хотя на морковь, капусту и свеклу они продолжают расти.

Когда инфляция снизится

По прогнозам Национального банка Украины, инфляция начнет снижаться не раньше весны следующего года. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что высокое ценовое давление будет сохраняться из-за дорогостоящих продуктов, а также из-за увеличения бюджетных расходов в конце года.

Важным фактором инфляции также рост заработных плат. Согласно данным Госстата, в третьем квартале зарплаты выросли более чем на 22%. Новые нормы бронирования работников от мобилизации могут способствовать повышению зарплат. Кроме того, увеличение энергодефицита через отопительный сезон также отразится на стоимости производства.

Однако в НБУ уверяют, что весной 2025 года инфляция начнет замедляться и к концу года составит 6,9%. В 2026 году планируется возврат к целевому уровню в 5%.

Напомним, некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий.

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