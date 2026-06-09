Инфляция в Украине подскочит до почти 10% из-за войны на Ближнем Востоке: что будет с ценами и гривней

Инфляция / © pixabay.com

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Глобальные геополитические потрясения непосредственно отразятся на украинской экономике. Из-за обострения и боевых действий на Ближнем Востоке темпы роста цен в Украине временно ускорятся, однако этот скачок будет контролируемым и краткосрочным.

Об этом в эфире программы «Ранок.LIVE» заявил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман.

Главная причина — Ближний Восток

По словам представителя Нацбанка, масштабный конфликт на Ближнем Востоке давит на мировые рынки, что рикошетом бьет по внутренней ситуации в Украине. Как следствие, в ближайшее время инфляция в Украине подскочит почти до 10%.

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Впрочем, паниковать не стоит: этот тренд не будет длительным и регулятор уже видит четкую тенденцию к нормализации. По прогнозам НБУ, финансовая ситуация начнет стабилизироваться уже в следующем году.

Какие прогнозы по инфляции на ближайшие годы?

Текущий период: скачок до почти 10%;

Следующий год: замедление инфляции до 6,5%;

Прогноз на 2028 год: возврат к целевому показателю в 5%.

Депозиты и гособлигации: как защитить деньги от обесценивания

Несмотря на временное ускорение инфляционных процессов эксперт призывает украинцев не бежать массово скупать иностранную валюту. Василий Фурман подчеркнул, что хранение сбережений в национальной валюте остается максимально экономически выгодным шагом.

«Процентные ставки по гривневым депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ) сегодня достаточно высоки. Они значительно перекрывают прогнозируемое обесценивание денег, гарантируя гражданам чистую прибыль», — резюмировал член совета НБУ. Таким образом, банковские инструменты в гривне позволяют не просто оградить капитал от 10-процентной инфляции, но и заработать сверху.

Напомним, согласно прогнозам экспертов, в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат.

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