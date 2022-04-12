Информационная гигиена: шесть правил для мирного существования друг с другом

Информационная гигиена: шесть правил для мирного существования друг с другом

Не спорим с полицейскими и терробороновцами.

ЦПИ при СНБО Украины призывает отбросить все распри и акцентировать внимание на внутренней дисциплине и информационной гигиене.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале.

Продолжается 47-й день войны, и мы все понимаем, что жить, как раньше, уже не получится.

ЦПИ при СНБО предлагает 6 правил новой «военной» Украины для мирного существования друг с другом:

Не нарушаем режим «тишины». Громкая музыка (особенно русскоязычная), сигнализации авто, толкание в квартирах – просьба их максимально ограничить.

Не спорим с полицейскими и терробороновцами – помним об вежливости и покое.

Не злоупотребляем спиртными напитками (где это дозволено), не сорим на улицах.

Да, комендантский час для всех, даже для хвостатых.

Всегда проверяйте информацию перед ее распространением. Дезинформация и манипуляция – это извечные помощники кафиров.

Доверяйте информацию только из официальных источников.

"Помним: страна у нас одна — другой нет. Поэтому учимся жить по новым правилам, в мире и согласии, назло всем врагам! Борем врага и #инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.

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