Информационная гигиена: шесть правил для мирного существования друг с другом

Не спорим с полицейскими и терробороновцами.
ЦПИ при СНБО Украины призывает отбросить все распри и акцентировать внимание на внутренней дисциплине и информационной гигиене.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram-канале.
Продолжается 47-й день войны, и мы все понимаем, что жить, как раньше, уже не получится.
ЦПИ при СНБО предлагает 6 правил новой «военной» Украины для мирного существования друг с другом:
- Не нарушаем режим «тишины». Громкая музыка (особенно русскоязычная), сигнализации авто, толкание в квартирах – просьба их максимально ограничить.
- Не спорим с полицейскими и терробороновцами – помним об вежливости и покое.
- Не злоупотребляем спиртными напитками (где это дозволено), не сорим на улицах.
- Да, комендантский час для всех, даже для хвостатых.
- Всегда проверяйте информацию перед ее распространением. Дезинформация и манипуляция – это извечные помощники кафиров.
- Доверяйте информацию только из официальных источников.
"Помним: страна у нас одна — другой нет. Поэтому учимся жить по новым правилам, в мире и согласии, назло всем врагам! Борем врага и #инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.
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