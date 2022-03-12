Информационная война, подрыв экономики агрессора: Кулеба назвал победы Украины над РФ на дипломатическом уровне

По словам министра, в первую очередь Украина победила в информационной войне заняв все стратегические высоты.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил победы Украины над Россией на дипломатическом уровне. В их числе информационная война, а также подрыв экономики агрессора.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на слова Кулебы.

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По словам министра, в первую очередь Украина победила в информационной войне заняв все стратегические высоты.

"У нас есть три победы на дипломатическом фронте. Первая – Украина выиграла в информационной войне... Мы заняли "стратегические высоты" в информационной войне, но нужно продолжать и работать, пока не будет победы в войне в целом", — отметил Кулеба.

В частности, как отметил министр, в США отношение к Украине и украинцам стало только более крепким.

"Вторая наша победа — это изменение отношения к Украине и украинцам. В США вышло исследование, показывающее, что американцы относятся к украинцам так, как к немцам и другим близким им народам. Мы также работаем с азиатскими странами. Все нами восхищаются, это однозначно победа", — добавил Кулеба.

Третья же победа – подрыв российской экономики, имеющий далеко идущие последствия для агрессора.

"Третья наша победа — мы смогли взорвать основу российской военной машины под названием российская экономика. Благодаря мощным санкциям, благодаря действиям иностранных компаний. Мы выбиваем из-под российской военщины ее основу — ее экономику. Это имеет далеко идущие последствия. Мы будем продолжать давление вместе с мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор российской военной машины", — заявил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта встретился с представителями иностранных СМИ. Они обсудили ситуацию вокруг войны, которую развязала Россия. ТСН.ua собрал ключевые заявления президента.

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