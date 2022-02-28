Информация для пациентов с туберкулезом, выезжающих в соседние страны: с кем достигнуты договоренности

Информация для пациентов с туберкулезом, выезжающих в соседние страны: с кем достигнуты договоренности

Сегодня уже достигнуты договоренности с Молдовой.

Важная информация для пациентов с туберкулезом, которые выезжают в соседние страны: специалисты региональных противотуберкулезных служб, Центра общественного здоровья принимают все меры, чтобы даже за пределами Украины пациенты с туберкулезом имели полноценную медицинскую поддержку и получали беспрепятственное лечение.

Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

Сегодня уже достигнуты договоренности с Молдовой – Национальная программа противодействия туберкулезу, платформа организаций по противодействию туберкулезу Республики Молдова готова оказать всю необходимую поддержку пациентам с туберкулезом, ВИЧ, гепатитами и т.п., которые в срочном порядке пересекают границу Украины.

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В частности, в городах созданы жилые центры для всех нуждающихся в помощи. На границе достаточно предъявить паспорт. Не препятствие для получения дальнейшего бесплатного лечения в Молдове и потеря медицинских документов. Центр общественного здоровья может предоставить молдавской стороне всю необходимую информацию, связанную с вашим лечением, на основе электронных данных реестра пациентов с туберкулезом.

Те, кому потребуется трансфер от границы и другая помощь, больше информации могут узнать у координаторов:

platformatb@googlegroups.com

smit_tb@yahoo.com

www.smit.md

+373 793 35 143 Павел Рукшиняну

+373 793 35 142 Оксана Рукшиняну

https://www.facebook.com/anbsmit

"Добавим, что соответствующие переговоры по сопровождению пациентов за пределами Украины ведутся с Румынией и Польшей", — говорится в сообщении.