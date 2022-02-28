Информация для пациентов с туберкулезом, выезжающих в соседние страны: с кем достигнуты договоренности

Сегодня уже достигнуты договоренности с Молдовой.
Важная информация для пациентов с туберкулезом, которые выезжают в соседние страны: специалисты региональных противотуберкулезных служб, Центра общественного здоровья принимают все меры, чтобы даже за пределами Украины пациенты с туберкулезом имели полноценную медицинскую поддержку и получали беспрепятственное лечение.
Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".
Сегодня уже достигнуты договоренности с Молдовой – Национальная программа противодействия туберкулезу, платформа организаций по противодействию туберкулезу Республики Молдова готова оказать всю необходимую поддержку пациентам с туберкулезом, ВИЧ, гепатитами и т.п., которые в срочном порядке пересекают границу Украины.
В частности, в городах созданы жилые центры для всех нуждающихся в помощи. На границе достаточно предъявить паспорт. Не препятствие для получения дальнейшего бесплатного лечения в Молдове и потеря медицинских документов. Центр общественного здоровья может предоставить молдавской стороне всю необходимую информацию, связанную с вашим лечением, на основе электронных данных реестра пациентов с туберкулезом.
Те, кому потребуется трансфер от границы и другая помощь, больше информации могут узнать у координаторов:
- platformatb@googlegroups.com
- smit_tb@yahoo.com
- www.smit.md
- +373 793 35 143 Павел Рукшиняну
- +373 793 35 142 Оксана Рукшиняну
- https://www.facebook.com/anbsmit
"Добавим, что соответствующие переговоры по сопровождению пациентов за пределами Украины ведутся с Румынией и Польшей", — говорится в сообщении.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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