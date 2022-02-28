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Информация для пациентов с туберкулезом, выезжающих в соседние страны: с кем достигнуты договоренности

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Информация для пациентов с туберкулезом, выезжающих в соседние страны: с кем достигнуты договоренности

Associated Press

Сегодня уже достигнуты договоренности с Молдовой.

Важная информация для пациентов с туберкулезом, которые выезжают в соседние страны: специалисты региональных противотуберкулезных служб, Центра общественного здоровья принимают все меры, чтобы даже за пределами Украины пациенты с туберкулезом имели полноценную медицинскую поддержку и получали беспрепятственное лечение.

Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

Сегодня уже достигнуты договоренности с Молдовой – Национальная программа противодействия туберкулезу, платформа организаций по противодействию туберкулезу Республики Молдова готова оказать всю необходимую поддержку пациентам с туберкулезом, ВИЧ, гепатитами и т.п., которые в срочном порядке пересекают границу Украины.

В частности, в городах созданы жилые центры для всех нуждающихся в помощи. На границе достаточно предъявить паспорт. Не препятствие для получения дальнейшего бесплатного лечения в Молдове и потеря медицинских документов. Центр общественного здоровья может предоставить молдавской стороне всю необходимую информацию, связанную с вашим лечением, на основе электронных данных реестра пациентов с туберкулезом.

Те, кому потребуется трансфер от границы и другая помощь, больше информации могут узнать у координаторов:

  • platformatb@googlegroups.com
  • smit_tb@yahoo.com
  • www.smit.md
  • +373 793 35 143 Павел Рукшиняну
  • +373 793 35 142 Оксана Рукшиняну
  • https://www.facebook.com/anbsmit

"Добавим, что соответствующие переговоры по сопровождению пациентов за пределами Украины ведутся с Румынией и Польшей", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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