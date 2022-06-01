Информация о поставках оружия в Украину должна быть закрытой — Подоляк

Информация о поставках оружия Украине должна быть максимально закрытой, говорят в ОПУ.
Сообщать о поступлении в Украину вооружения от ее партнеров можно уже после результатов его применения на фронте.
Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть максимально закрыто в информационном смысле. Будет оружие – оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали. Все остальное, до момента, как оно придет на фронт, — это все просто информационные активности. Не всегда спекуляции, не всегда это плохо, просто люди хотят имет надежду", — сказал он.
По его словам, Украина получает необходимое оружие, хотя и не такими темпами, какими хотелось бы.
Читайте также:
- "Тушим пожар, затыкаем дыры": Жданов осветил ситуацию с оружием от стран-партнеров
- Не для нападения на РФ: Зеленский объяснил, как Украина использует оружие большой дальности
- Зеленский призвал каждого "на всех уровнях" лоббировать поставки Украине оружия