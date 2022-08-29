Информация о работе ПВО во время воздушной тревоги на Волыни не подтвердилась

В области все спокойно.
Информация о работе ПВО на Волыни во время крайней воздушной тревоги не подтвердилась.
Об этом в сообщении на странице Facebook отметил глава Волынского ОВА Юрий Погуляйко.
"В области пока все спокойно. Напоминаю, в случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие. Берегите себя и верьте в ВСУ!", — говорится в сообщении.
Напомним, что информация о якобы работе ПВО на Волыни и вражеских ракетах начала распространяться во время воздушной тревоги вечером 28 августа 2022 года.
Напомним, во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы.
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