Информация о санкциях против Favbet не соответствует действительности

Компания Favbet обращается к украинским СМИ с просьбой не распространять ложную информацию о санкциях. Компания Favbet отсутствует в санкционных списках, поскольку она работает исключительно на территории Украины и в ряде стран Европейского Союза – Хорватии, Румынии и Мальте.

Сегодня в Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» вступает в силу с даты публикации. Ознакомиться с указом Президента Украины можно здесь.

Важно! Компания Favbet как ведущий оператор рынка работает в Украине легально, по действующим украинским лицензиям. Никаких санкций на группу компаний Favbet не наложено.

Волна черного пиара о компании Favbet, которую подхватили некоторые украинские СМИ, спланирована и нарушает все стандарты журналистики.

Представители компании просят СМИ соблюдать стандарты журналистики, детально изучать первоисточник и не распространять фейки по Favbet и благотворительному фонду Favbet Foundation, 95% проектов которого сегодня переориентированы на помощь стране, переселенцам и ВСУ.