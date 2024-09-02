Информаторша ГРУ готовила ракетный удар по Николаеву в обход ПВО (фото)

Контрразведка СБУ задержала в Николаеве информаторшу военной разведки России, которая собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу. Под прицелом врага находились заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в СБУ.

Контрразведка задержала вражескую информаторшу, собиравшую координаты для ударов по заводам и производственным цехам украинского ОПК в Николаеве. Чтобы атаковать эти объекты в обход ПВО, враг пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

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Так, для выполнения задания российская спецслужба привлекла своего информатора – бывшую бухгалтера николаевского предприятия.

Для выявления потенциальных целей для ударов злоумышленница объезжала город общественным транспортом по разным маршрутам и проводила доразведку пешком. Когда женщина устанавливала локацию нужного врагу объекта, то фиксировала его на камеру телефона. В то же время враждеская агентка делала вид, будто с кем-то разговаривает.

Все полученные данные злоумышленница обобщала в отчете для своего российского куратора – кадрового работника Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Его учредительные данные уже известны контрразведчикам СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность женщины и заранее задержали ее. У фигурантки был изъят мобильный телефон, который она использовала для связи с оккупантами.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Переписка информаторши ГРУ России с врагом/Фото: телеграм-канал СБУ

Переписка информаторши ГРУ России с врагом/Фото: телеграм-канал СБУ

В слову, ранее правоохранители разоблачили агента РФ, который "сливал" локации Сил обороны Украины и фиксировал последствия двойного ракетного удара по Одессе.

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