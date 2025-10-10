Информационное оружие после атаки ракетами или как работает российское ИПСО и почему оно самое опасное сейчас

Фейки / © ТСН.ua

Сегодня ночью Киев и ряд других городов снова под обстрелом . Есть раненые, часть столицы без света. В такой же ситуации и другие города страны. Но самая тяжелая фаза атаки начнется сейчас — когда полетят информационные ракеты.

Почему ИПСО активируется именно после обстрелов

Информационно-психологическая операция не случайна. Она синхронизирована с физической атакой по простой причине: человек после травматического события находится в состоянии максимальной психологической уязвимости. Самое время наступать на психологическом фронте.

Когда вы только что вышли из укрытия, когда адреналин еще в крови, когда видите поврежденные дома или сидите без света и воды, мозг работает иначе. Критическое мышление ослаблено. Эмоции обострены. Страх, гнев, беспомощность – все это отличные спутники для манипуляции.

Россия это знает. И использует.

Если бы они запустили те же месседжи о «бесполезности сопротивления» вчера, когда все были спокойны — их бы проигнорировали или высмеяли. Но сегодня, когда люди истощены и испуганы, эти же слова проникают глубже. Как и мой текст становится актуальным именно сейчас.

Как работает механизм воздействия

ИПСО после обстрела работает по нескольким параллельным векторам:

Усиление травмы

Вместо того чтобы дать людям успокоиться, информационная среда искусственно поддерживает состояние тревоги. Фейки о «новых волнах атак», сознательном преувеличении количества жертв, панике вокруг отключений света, тепла, воды. Отсутствия разумной власти. Цель – не дать человеку выйти из состояния стресса, удерживать его в режиме «бей или беги» как можно дольше.

Подмена фокуса

Агрессор – Россия. Но месседжи смещают фокус: «Почему ПВО не сбила?», «где была власть?», «Почему до сих пор нет света?», «провалили подготовку защиты». Внимание переносится с атакующего на тех, кто защищает. Возникает внутренний конфликт вместо консолидации.

Создание ощущения тупика

«Это будет продолжаться вечно», «Нас не защитят», «Никто не поможет» «Может пора договариваться», «Стоит ли нам продолжать бить по болоту». Эти фразы не предлагают решений – они культивируют беспомощность. А беспомощность рождает капитуляционные настроения.

Воздействие на принятие решений: от бытового до государственного

ИПСО влияет на нескольких уровнях одновременно:

Бытовой уровень

Человек, который каждую ночь уходит в укрытие, накапливает усталость. Когда к физическому истощению прибавляется информационное давление («это никогда не закончится»), начинаются мысли об эмиграции, о том, чтобы забрать детей, о том, что «может быть, действительно нет смысла», «как они все задолбали».

Это не слабость – это нормальная реакция психики на длительный стресс. Но именно эту реакцию ИПСО пытается усилить и направить в нужное русло.

Уровень бизнеса и предприятий

Руководитель компании после очередного обстрела сталкивается с решением: инвестировать дальше или выводить бизнес? Если информационный фон постоянно сигнализирует об «отсутствии перспектив», «неизбежности поражения», «невозможности защиты инфраструктуры» — это влияет на решение.

Один руководитель может удержать нервы. Но когда десятки предпринимателей каждый день получают одинаковые сигналы, эффект накапливается. Капитал течет туда, где он видит будущее. ИПСО пытается убедить, что будущего здесь нет.

Уровень государственных институтов

Опаснее всего ИПСО влияет на тех, кто принимает стратегические решения. Когда чиновники, военные, дипломаты видят постоянный поток пессимизма, даже понимая, что это манипуляция, это создает фоновый шум в голове.

«А что, если общество действительно устало?» «А что, если люди больше не выдержат?», «Может быть, нам действительно стоит искать компромиссы?». Эти сомнения могут привести к преждевременным уступкам, решениям, принятым не с позиции силы, а с позиции страха. То есть заставлять ошибаться.

Почему это работает: психологические механизмы

ИПСО эксплуатирует несколько фундаментальных особенностей человеческой психики:

Эффект доступности – мы переоцениваем вероятность того, что часто видим. Если ежедневно видите месседжи о «неизбежности поражения» или «самой тяжелой зиме», мозг начинает воспринимать это как более вероятное, чем оно есть на самом деле.

Усталость от решений – длительный стресс истощает ресурс для принятия решений. В таком состоянии человек склонен выбирать "легкие" решения, даже если они неправильны. "Сдаться и это закончится" - кажется проще, чем "продолжать бороться".

Социальное подтверждение — когда видим, что «многие люди так думают» (даже если это боты), мы склонны присоединяться к этому мнению. Иллюзия консенсуса создает впечатление, что "все уже так решили".

Эффект негатива – негативная информация привлекает больше внимания, чем положительная. Один фейк о «провале ПВО» распространяется быстрее, чем десять правдивых сообщений о сбитых ракетах.

Что делать: индивидуальная и коллективная защита

На личном уровне:

Прежде всего, осознать момент уязвимости.

Если вы пережили обстрел — ваш мозг сейчас не в оптимальном состоянии для принятия решений. Это нормально. Но это означает, что сейчас самое плохое время читать новости или принимать важные решения. Дайте себе время успокоиться.

Ограничит потребление информации. После атаки – только официальные источники и только проверенная информация. Никаких комментариев под постами, никаких Telegram-каналов «анонимных инсайдеров», никаких «экспертов», внезапно появляющихся после каждого обстрела с идентичными месседжами.

Проверяйте источник

Кто пишет? Когда создан аккаунт? Какова история публикаций? Есть ли верификация? Боты и агенты воздействия часто маскируются под «обычных людей» или «экспертов», но их поведение имеет паттерны.

На уровне организаций и государства:

Важна быстрая коммуникация после атак. Каждый час молчания после обстрела – это час, когда ИПСО работает без сопротивления. Официальная информация должна появляться быстро: что произошло, какие действия предпринимаются, когда будет светло, сколько ракет сбито. Вакуум информации заполняется фейками. Власть должна быть рядом.

Прозрачность без паники

Люди не дети. Они выдержат правду. Но им нужна правда целиком, а не фрагментами, которые потом домышляют боты. «Да, была атака. Да, есть повреждения. Да, работаем над восстановлением. Вот что мы делаем. Вот когда будет результат».

Итак. В современной войне побеждает не только тот, у кого больше танков, но и тот, кто сломает волю противника.

Физические ракеты разрушают дома. Информационные ракеты разрушают надежду, доверие, единство. И если от первых нас защищает ПВО, то от вторых только критическое мышление.

Каждый раз, когда вы останавливаетесь перед тем, как распространить панику, вы сбиваете информационную ракету. Каждый раз, когда проверяете источник, вы ставите щит. Каждый раз, когда сохраняете спокойствие и помогаете другим сохранить его, вы вносите вклад в победу.

Это не патетика. Это механика гибридной войны.

Свет вернется. Раны заживут. Дома отстроятся.

Вопрос только в одном: позволим ли мы им сломать то, что не видят ракеты, — нашу способность сопротивляться.