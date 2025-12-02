"Информация обнадеживающая": Сырский о ситуации в Купянске, который "захватил" Путин

Сырский на Купянском направлении / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что Силы обороны существенно улучшили свое тактическое положение в Купянске Харьковской области.

Об этом Сырский написал в Facebook.

Главком ВСУ рассказал, что сегодня, 2 декабря, работал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы Купянск, где пообщался с командным составом. Стороны обсудили выполнение мер по стабилизации ситуации в районе Купянска.

Сырский уверяет, что информация об оперативной обстановке в Купянске обнадеживающая. По его словам, украинским подразделениям удалось значительно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведочных групп противника блокированы.

«Продолжается зачистка территории Купянска от российских окупантов, имеющих „успехи“ разве что в плоскости пропаганды. Работаем над постепенным вытеснением врага из его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие… Отдал указания для обеспечения наших войск в соответствии с потребностями, в частности, дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на врага», — сказал главком ВСУ.

Также он отметил «плотное взаимодействие и согласованность действий на Купянском направлении разных составляющих Сил обороны Украины — Вооруженных Сил, Национальной гвардии и т.д.».

Напомним, российский диктатор Путин утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине. Вчера, 1 декабря, Владимир Зеленский опроверг заявления Путина, что оккупантам удалось почти полностью захватить город Купянск Харьковской области.