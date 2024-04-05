Инфраструктура войны: Подоляк оценил влияние ударов по НПЗ на Россию

Удары по российским НПЗ менее эффективны, чем санкции. Но это – дополнительные санкции.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу.

"Сегодня они менее эффективны. Завтра они будут еще и еще эффективнее. Это совершенно точно инфраструктура войны. Потому что все это идет непосредственно на войну. На возможность дозаправлять самолеты, на стратегическую, тактическую авиацию, на бронетехнику и так далее", – отметил он.

Социальная нагрузка на государство

По словам Подоляка, у россиян будут определенные дефициты на нарастающих потребительских рынках. Это также повлияет на психологию людей. Они будут видеть рост цен; дефициты горючего, а параллельно с этим они будут видеть новости о том, что эти заводы рушатся.

"Смотрите, Россия построила достаточно эффективную экономику с точки зрения возможности самоизоляции. Они накопили большое количество передовых технологий. И если ты уничтожаешь завод, где есть стопроцентная переработка нефти, то они не смогут это в полном объеме восстановить, потому что есть санкции", — подчеркивает Подоляк.

Он уверяет: у РФ не будет возможности восстановить отрасль, которая является очень перспективной и эффективной для внутреннего рынка.

"Есть много факторов. Это цепочки, ведущие к другим отраслям. Вы уничтожаете базовую отрасль нефтепереработки, и разрушение этой отрасли будет иметь существенное влияние на другие отрасли. А это будет иметь существенные социальные и финансовые влияния", – резюмировал советник Офиса президента Украины.

Напомним, ночью 5 апреля в Россию посетили беспилотники. МО РФ заявило о перехвате и сбитии 53 дронов.

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