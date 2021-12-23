"ИНГО" застраховало строительство моста в Кременчуге на сумму 5,4 млрд грн

Страховая компания "ИНГО" застраховала строительство моста в Кременчуге, что на Полтавщине, а также объездной участок дороги Н-08 вблизи города.

По словам эксперта компании "ИНГО" Александра Плутаева, строительство таких крупных инфраструктурных проектов происходит нечасто, поэтому сразу два новых моста – Запорожский и Кременчугский – можно считать знаковым в целом для государства. "Хотя мы и имеем в своем портфеле договоры страхования по реконструкции автодорог, которые могут включать работы на небольших мостовых переходах, однако страхование строительства такого масштаба – это впервые для ИНГО. Поэтому это соглашение – претендент на звание "договора года", – добавляет он.

Кременчугский мост в коллаборации застраховали сразу две страховые компании, при этом ИНГО обеспечивает 60% покрытия. Как пояснил Александр Плутаев, этот формат страхования является распространенной практикой для крупных объектов.

Таким образом, строительная компания дифференцирует свои риски.

Общая страховая сумма, на которую застрахован Кременчугский мостовой переход и участок дороги, составляет 9,05 миллиарда гривен. Договором покрываются строительно-монтажные работы, оборудование и ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный в процессе выполнения работ.

Страхователем выступила строительная турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret AS, которая уже более 70 лет возводит объекты разного масштаба в Турции, Катаре, Омане, Болгарии, Марокко, а также в Казахстане, Саудовской Аравии и Индии. В Украине компания выполнила несколько проектов, в частности, терминал D в аэропорту "Борисполь" и Дарницкий мост в Киеве.

Как отметил вице-президент Dogus Insaat господин Серкан Мисирлиоглу, страховщиков для столь важного объекта выбирали, основываясь на предыдущем опыте работы в Украине. "Во-первых, компания "ИНГО" имеет достаточный уровень экспертизы в работе с рисками такого масштаба. Во-вторых, у них организовано надежное перестрахование и в конечном счете мы уверены, что можем полагаться на опытных специалистов страховщика и его партнеров", — сказал Серкан Мисирлиоглу.

Кроме того, компания Dogus застраховала свою ответственность как работодателя на страховую сумму около 67 миллионов гривен. К строительству моста будут привлечены как турецкие, так и украинские специалисты.

Мост в Кременчуге имеет общенациональное значение. Сегодня пересечь реку Днепр в Кременчуге можно только Крюковским мостом, который построен почти 150 лет назад. Мостом пролегают дороги государственного значения М-22 Полтава – Александрия, Н-08 Борисполь – Мариуполь. А ближайшие автомобильные мосты, отвечающие условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

В "Укравтодоре" этот проект называют показательным. Планируемая протяженность моста – 1,7 километра. У здания будут четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Конструкция должна учитывать современные мировые подходы к проектированию и строительству. 95% материалов, которые будут использоваться для сооружения, производятся в Украине. Ожидается, что таким образом будет погружена украинская металлургия, добыча и переработка.

Строительные работы по проекту "Кременчугский мост" уже начались. Турецкая компания Dogus завезла оборудование, обустроила строительную площадку и построила бетонный завод. В настоящее время завершается монтаж пристани. Со следующего года начнется масштабное строительство. Возвести Кременчугский мост планируют через три года.

Для справки:

АО "Страховая компания "ИНГО" имеет более 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского. Компания входит в список крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений

Имеет 29 лицензий на разные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. "ИНГО" — полный член Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), член Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC). 15.11.2021 рейтинговое агентство "IBI-рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК "ИНГО" по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз "в развитии".