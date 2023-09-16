"Инициатива в руках наших воинов": Зеленский показал свежие фото с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициатива на поле боя сейчас сохраняется за украинскими военными.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной. Именно украинский героизм определяет, как эта война завершится. Мы должны все об этом помнить", — написал глава государства.

Он также показал новые фотографии с фронта, на которых изображены украинские защитники и их техника от боеприпасов до самолетов.

Украинские военные на фронте (10 фото)

Успехи ВСУ на фронте: последние новости

Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских окупантов подтвердили 15 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ВСУ добились неопределенного частичного успеха вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) 15 сентября.

На юге, на разных участках фронта Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российских захватчиков на расстояние от трех до четырех километров.

Утром 16 сентября также стало известно, что ВСУ ликвидировали на юге три российских лодки вместе с 18 оккупантами. Также уничтожены пять крупнокалиберных пушек и пункт наблюдения врага.

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