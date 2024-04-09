Инициировал Сырский: демобилизацию исключили из законопроекта – письмо

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины подчеркнул, что необходимо внести законодательные изменения по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации и должны быть рассмотрены отдельно.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в оборонном комитете.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.

Письмо Сырского Фото: УП

Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

В письме к министру обороны Рустему Умерову, которое УП располагает, Сырский отмечает необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации. В то же время, отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения, отмечает он.

"С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", – говорится в письме.

Напомним, споры по поводу демобилизации продолжаются. Несмотря на то, что ее предлагали после 36 месяцев, пока нет окончательной версии.

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