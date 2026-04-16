Инклюзивное обучение через практику: как «Мономах» помогает молодежи Центра социально-трудовой адаптации

Реклама

Целью проекта является обучение, социализация и подготовка к будущему трудоустройству через реальную практику на производстве.

Как рассказывают представители Центра в видео на ютуб-канале CK Life , ключевая идея заведения заключается в поэтапной адаптации молодежи к жизни в обществе.

«Мы видим перспективы в трех направлениях: обучение, поддержание трудоустройства и проживания», — объясняет координатор социально-образовательных программ Центра «Перспектива 21.3» Дарья Романенко .

Реклама

Она добавляет, что особое внимание в центре уделяется развитию базовых жизненных и трудовых навыков: «Наши студенты учатся понимать эмоции других, выражать свои, планировать день, распределять обязанности. Это навыки, которые помогают им быть частью социума».

В Центре работает несколько обучающих групп, а сам процесс максимально приближен к реальному производству: студенты выполняют последовательные задачи, придерживаются алгоритмов и работают под сопровождением наставников.

Отдельным направлением работы стало сотрудничество с социально ответственным бизнесом, в частности с компанией «Мономах», которая предоставила студентам возможность практиковаться на упаковке чая.

«Фасовка продукции “Мономах” очень нравится нашим студентам, потому что ингредиенты приятно пахнут, упаковка – цветная. Соответствующее занятие – это работа над сенсорикой. Наши студенты это любят», — рассказывает координатор сопровождения на рабочем месте Наталья Гончар .

Реклама

Она подчеркивает, что именно ощущение реального результата является одним из самых сильных мотиваторов для студентов.

«Они видят результат своей работы. В центре есть чай Lovare, "Мономах". Они сами пьют его и обсуждают: "О, мы упаковываем такой чай! Это же тот, как у нас в мастерской"", - добавляет специалист.

Важной частью сотрудничества стал визит команды "Мономах" в Центр. К Пасхальным праздникам представители компании приехали к молодежи с подарками наборами для творчества.

«Сегодня мы приехали к вам с небольшими подарками от компании "Мономах" и бренда Lovare. Поздравляем вас с грядущими Пасхальными праздниками», — сказала менеджер по маркетингу ТМ «Мономах» Клавдия Моргун .

Реклама

В Центре «Перспектива 21.3» отмечают, что сотрудничество с бизнесом имеет глубокое социальное содержание и помогает формировать инклюзивную среду.

По словам Председателя правления БО «Перспектива 21.3» Дмитрия Щербины , студенты стремятся быть частью общества и ощущать значимость своего труда: «Они действительно хотят быть полезными, хотят быть частицей этого общества и радоваться вместе с нами тому, что их труд приносит пользу».

Активность с бизнесом началась по инициативе самой компании. Соучредитель АО «Мономах» Тарас Барабаш предложил предоставить студентам возможность практики в мастерской. Щербина отмечает, что центр видит в этом не только учебный процесс, но путь к будущему трудоустройству молодежи.

«Наша мечта состоит в том, чтобы наши студенты были трудоустроены не по одному человеку где-то на предприятиях, а чтобы их коммьюнити сохранялось; чтобы были созданы такие рабочие места, где они могли бы общаться друг с другом, где их социальные нужды были бы выполнены; и они могли бы реализовать себя также и потому», — подытожил он.