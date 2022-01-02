Инклюзивность и цифровизация: в МОН озвучили приоритеты на 2022 год

Среди целей на 2022 год – развитие сети заведений дошкольного образования.
Приоритетными для МОН в 2022 году остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.
Об этом отметил в Telegra-канале министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
"В прошлом году совместными усилиями было сделано немало. Об этом свидетельствуют результаты выполнения командой МОН плана приоритетных действий правительства на 2021 год – в полном объеме выполнен 41 шаг, а также выполняется еще 23. Всего было предусмотрено выполнение 377 мер, из них Министерству образования и науки удалось успешно реализовать 298. Это хороший результат, но предстоит еще много работы", — сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
В 2022 году чиновники продолжат работать, повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов.
Среди целей Минздрава на 2022 год:
- развитие сети заведений дошкольного образования;
- утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования;
- запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;
- одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;
- обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в заведениях общего среднего образования
- развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн";
- утверждение Государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022-2027 годы, восстановление и развитие сети общежитий для проживания студентов заведений высшего образования;
- реализация проекта "Президентский университет";
- создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;
- развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений;
- реализация рамочной программы Европейской Комиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.
Напомним, 24 декабря заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.
28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.
Экс-жена Игоря Гарбарука, сексологиня и гештальт-психотерапевт Анастасия Матюшевская не желает комментировать скандал, в который попал ее бывший из-за откровенного платья его спутницы.