Инклюзивность и цифровизация: в МОН озвучили приоритеты на 2022 год

Инклюзивность и цифровизация: в МОН озвучили приоритеты на 2022 год

Среди целей на 2022 год – развитие сети заведений дошкольного образования.

Приоритетными для МОН в 2022 году остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.

Об этом отметил в Telegra-канале министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

"В прошлом году совместными усилиями было сделано немало. Об этом свидетельствуют результаты выполнения командой МОН плана приоритетных действий правительства на 2021 год – в полном объеме выполнен 41 шаг, а также выполняется еще 23. Всего было предусмотрено выполнение 377 мер, из них Министерству образования и науки удалось успешно реализовать 298. Это хороший результат, но предстоит еще много работы", — сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В 2022 году чиновники продолжат работать, повышая имидж украинских учебных заведений в мире, а также квалификацию будущих специалистов.

Среди целей Минздрава на 2022 год:

развитие сети заведений дошкольного образования;

утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования;

запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;

обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в заведениях общего среднего образования

развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн";

утверждение Государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022-2027 годы, восстановление и развитие сети общежитий для проживания студентов заведений высшего образования;

реализация проекта "Президентский университет";

создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;

развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений;

реализация рамочной программы Европейской Комиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа" и программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.

Напомним, 24 декабря заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

Экс-жена Игоря Гарбарука, сексологиня и гештальт-психотерапевт Анастасия Матюшевская не желает комментировать скандал, в который попал ее бывший из-за откровенного платья его спутницы.

Заместитель главы Министерства образования и науки уволился по собственному желанию | Новости Украины