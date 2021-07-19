Инновационный препарат: Ляшко заинтриговал появлением в Украине лекарств, которые имеют прямое действие на коронавирус

Он пообещал через две недели озвучить детали.
В Украине скоро озвучат информацию о создании инновационных препаратов от коронавирусной инфекции.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии новостям "Сегодня".
"Появились некоторые инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, сделала Украина по инновационным препаратам, которые имеют прямое действие на вирус", — отметил министр.
По его словам, к этому таких препаратов в Украине еще не было, а в мире они только появляются.
Правда, министр не уточнил, в каком виде будут эти препараты — таблетки, капли или суспензия.
"Посмотрим. По недели две точно выйдем с определенными заявлениями", — резюмировал чиновник.
Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что Украинская важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезным". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.
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