Инновация и адаптация: в ISW оценили выведение из строя российских ракет с помощью радиоэлектронной борьбы

Украинские военные чиновники, в частности, заявили, что украинские силы также вывели из строя более 20 ракет, используя «активное противодействие посредством радиоэлектронной борьбы».

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

По мнению аналитиков, это может быть переломом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы, которым обычно приписывают выведение из строя российских беспилотников, но не ракетных систем.

В то же время, ранее ISW оценивало, что тянула ударная кампания России против Украины и украинские адаптации для противодействия новым российским пакетам ударов является частью более широкой тактической и технологической погони наступления и обороны между мощностями дальнего удара и ПВО.

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Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российский ударный пакет, использованный 13 января, подобен ударному пакету, который российские войска применили 8 января и во время предыдущих недавних ударов, что свидетельствует о том, что украинские силы могут распознать шаблоны в повторяющихся российских ударных пакетах., а также вводить инновации и адаптироваться соответственно.

Напомним, во время утренней атаки РФ 13 января более 20 ракет не долетели до своих целей – Игнатий назвал причину.

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