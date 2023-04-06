Иногда бреюсь, иногда нет, потому что хочется быть мачо: Виктор Ющенко описал свой день

Виктор Андреевич Ющенко не любит свой День рождения, потому что это бесполезный, по его словам, день. Однако он любит свою работу – исследовать и руководить музеями.

Виктор Ющенко не любит свой День рождения, зато много времени уделяет своим музеям и исследованиям нации.

Об этом он рассказал в интервью Егору Гордееву.

“С одной стороны, с каждым годом все больше ценится всего один день твоей жизни. Время становится очень дорогим. Не хочется его зря тратить», — рассказал он в эксклюзивном интервью Егору Гордееву.

Как человек, который очень ценит свое время, Виктор Андреевич описал свой день третьего президента Украины, который имеет очень много дел.

"Я встаю, иду в ванную, смотрю в зеркало, ругаю его минут пять, потому что я моложе, а оно стареет. Иногда бреюсь, иногда нет, потому что хочется быть мачо. Далее утром и до вечера я люблю работать. Наслаждение, Это чувства сладко с каждым годом, работа моя и физическая, и умственная, включает дискуссии, лекции, совещания и многое другое. украинцы и что они дали этому большому миру... Еще один — дом Тараса Шевченко, пять чертежей и два эскиза которого он создал за 8 месяцев до своей смерти. нет права отклоняться, потому что автор он, а я исполнитель. Тарас Григорьевич в украинский дом 150 лет хотел вмонтировать камин, а это "брюлловщина", а также две грубки в одной комнате. Такого я еще не видел", — рассказал Виктор Ющенко.

Напомним, что третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что его 19-летний сын Тарас получил предложения на обучение от десяти лучших университетов мира.

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