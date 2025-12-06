- Дата публикации
"Иногда кажется, что дети из детдома": учительница начальных классов сделала жесткое замечание родителям, Сеть выдреагировала
Педагог написала, что иногда ей кажется, что «дети в классе из детдома» и просто «проживают часы жизни», и удивилась их безразличию к учебе.
Мать 7-летнего школьника Александра Гурьянова поделилась сообщением учительницы, где и сделала замечания родителям о домашнем задании их детей. Педагогиня написала, что 12 учеников не выполнили заданные упражнения или сделали их неправильно.
Мама ученика отметила, что учительница указала на то, что иногда ей кажется, что «дети в классе из детдома» и просто «проживают часы жизни», и удивилась их безразличию к учебе. Об этом Александра написала в Threads.
Мать школьника также указала, что учительница в шоке от детей, а родители не могут понять таких жестких комментариев относительно учебы детей.
Украинцев повергла в шок такая реакция учительницы, ведь, по их мнению, она не смогла подобрать правильные слова в такой ситуации.
Кроме того, родители отмечали, что в начальной школе домашнее задание не обязательно, а обвинять учеников из-за того, что они его не выполнили, неправильно.
Как отреагировала Сеть
Вот как на этот случай отреагировали пользователи в Сети:
«Учительница, у которой в начальной школе 12 из 28 детей не в состоянии выполнить домашнее задание, плохо преподает. 1-2-5 случаев, допустим, лень, но почти половина класса — это сигнал и красное знамя для администрации школы должно быть, что педагог больше не педагог».
«Люди, которые пишут, что комментарий учительницы ок — с вами все ок? Вам в детстве учителя рассказывали, что вас класс окончен, и вы все пойдете уборщиками работать, и вы теперь такой стиль общения нормой считаете? Если 12 детей не сделали дома, дело может быть в ДЗ (которое не обязательно к исполнению до 3 класса). Дело может быть в чем угодно, по сути, в том, что родители не хотели делать, тоже. Но комментарий учительницы хамский. И с этикой в ней все очень, очень плохо».
«Спасибо!!! Лично в моем классе моя учительница забыла нескольких детей, называя двойниками, и все дети подхватили, и к 11 классу понесли. Как было тем детям?.. Несколько лет назад меня нашла одна такая одноклассница в Инсти, так вот, что первой она написала: „Привет, я та двойница Олька Тимошка“. Вот так его все называли с подачи учителя. А ее зовут — Оля Тимошик. Что интересно, другую спокойную девочку в классе называли — Оличка… Вот вам и первая учительница и ее последствия…»
«Как раз у НУШ домашние задания в 1-2 классах не обязательны, а потому винить детей из-за них — неправильно. И тем более недопустимо делать выводы о „внутреннем мире“ ребенка. Учитель должен поддерживать, а не давать такие характеристики!
«Учительница — королева драмы, конечно, но я ее понимаю. Любые навыки формируются при систематическом повторении. Хотите, чтобы ребенок успешно усваивал учебный материал — классная работа должна „зафиксироваться“ домашней. В конце концов, домик — это не каторга, ваш ребенок — не монстр, а учитель — не враг. Работайте в сотрудничестве и ребенок будет расти в ситуации успеха, не будет чувствовать себя брошенным».
