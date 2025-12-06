Школьный класс / © Фото из социальных сетей

Мать 7-летнего школьника Александра Гурьянова поделилась сообщением учительницы, где и сделала замечания родителям о домашнем задании их детей. Педагогиня написала, что 12 учеников не выполнили заданные упражнения или сделали их неправильно.

Мама ученика отметила, что учительница указала на то, что иногда ей кажется, что «дети в классе из детдома» и просто «проживают часы жизни», и удивилась их безразличию к учебе. Об этом Александра написала в Threads.

Мать школьника также указала, что учительница в шоке от детей, а родители не могут понять таких жестких комментариев относительно учебы детей.

Украинцев повергла в шок такая реакция учительницы, ведь, по их мнению, она не смогла подобрать правильные слова в такой ситуации.

Кроме того, родители отмечали, что в начальной школе домашнее задание не обязательно, а обвинять учеников из-за того, что они его не выполнили, неправильно.

Как отреагировала Сеть

Вот как на этот случай отреагировали пользователи в Сети: