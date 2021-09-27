Иностранцы пытались нелегально попасть из Украины в Польшу, переплыв реку: течение вернуло их обратно

Мужчин задержали правоохранители.
Украинские пограничники задержали двух граждан Ливана, которые пытались через реку Западный Буг нелегально попасть в Польшу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В Украине ливанцы находились на законных основаниях, однако в Польшу они пытались попасть нелегально, переплыв через реку.
"Но у водоема сработала пограничная сигнальная мина, на которую сразу выехала ближайшая группа реагирования", — говорится в сообщении.
Иностранцев это не остановилось и они, раздевшись, поплыли на польский берег. Однако сильное течение вернуло их в Украину, где мужчин и задержали пограничники.
Напомним, на границе Польши с Беларусью проявляют тела мигрантов.