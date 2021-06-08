Иностранец пытался вывезти из Украины старинные книги, его задержали пограничники (фото)

Сейчас предметы старины изъяты сотрудниками таможни.

Во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen", на котором через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины ехал 50-летний гражданин Словакии, пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляют культурную ценность.

Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Госпогранслужба.

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"Среди других предметов в салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом", — говорится в сообщении.

Сейчас предметы старины изъяты сотрудниками таможни. Их историческая и культурная ценность будет установлена соответствующим экспертом.

Ранее киевские таможенники задержали более 60 американских цветных и бесцветных бриллиантов стоимостью 319 тыс. грн. Согласно декларациям, в этих посылках должны быть "распределители документов" стоимостью ноль долларов.

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